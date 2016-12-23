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Журналисты обвинили генсека ООН Пан Ги Муна во взяточничестве

24.12.2016 20:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Генерального секретаря ООН и бывшего главу МИД Южной Кореи Пан Ги Муна обвинили в получении взятки. Об этом говорится в опубликованной в субботу, 24 декабря, статье по итогам журналистского расследования издания Sisa Journal.


Фото: Reuters

В материале сообщается, что Пан Ги Мун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве «подарка» от бизнесмена Пак Ён Чха. Первоначальную сумму в размере 200 тысяч долларов предприниматель вручил будущему генсеку ООН 3 мая 2005 года. Это произошло после переговоров занимавшего должность министра Пан Ги Муна с вьетнамским коллегой, прибывшим в Сеул с визитом.

Как уточняет издание, деньги Пак, бывший тогда почетным консулом Вьетнама в Южной Корее, пронес в спортивной сумке. В 2007 году бизнесмен передал Пан Ги Муну еще 30 тысяч долларов.

И генсек ООН, и бизнесмен уже заявили, что обвинения не соответствуют действительности. Административный глава всемирной организации назвал их клеветой и пообещал подать на журнал в суд.

Срок пребывания Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН истекает 1 января 2017 года. На этом посту его сменит Антонио Гуттереш. Сам генсек уже заявил, что готов побороться за пост президента Южной Кореи.

 
 
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Cообщается, что Пан Ги Мун получил в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве "подарка" от бизнесмена Пак Ён Чха.

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