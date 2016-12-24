Министерство обороны Польши обратилось к российским властям с «требованием немедленно» передать ранее неизвестные записи разговоров в кабине пилотов самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте польского военного ведомства.



Место крушения Ту-154 под Смоленском. Фото: Reuters

«Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, российские власти имеют стенограммы беседы между пилотом и пассажирами, которые [раньше] никогда не были доступны Польше», — рассказали в польском министерстве.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что лично читал стенограммы переговоров пилота Ту-154 и зашедшего в кабину охранника погибшего президента Польши Леха Качиньского. По данным главы России, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот сообщил, что «садиться нельзя». На это, по словам Путина, охранник заявил, что не может доложить об этом начальнику. «Давай, делай что хочешь, садись», — привел Путин слова вошедшего в кабину.

В М​инобороны Польши отметили, что записи, о которых рассказывал Путин, «представляют собой совершенно ложное представление о ходе событий, которые привели к смоленской трагедии». «Заявления президента Путина могут быть обусловлены тем, что стенограммы и записи были фальсифицированы», — отметили в ведомстве, добавив, что «эта ситуация привела к систематическому очернению Польши российскими политиками и презентации мировой общественности лживой версии трагедии».

Крушение правительственного Ту-154, на борту которого находилась официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, произошло 10 апреля 2010 года под Смоленском. Лайнер направлялся в Катынь. Экспертная группа, расследовавшая причины авиакатастрофы,​ заявила, что решение посадить самолет пилоты приняли из-за плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей. Однако Ту-154 несколько метров не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома в Смоленске и столкнулся сначала с деревьями, а потом с землей. В результате происшествия погибли все 96 человек.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) позже заявили, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который принял решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях из-за психологического давления.

В марте министр обороны Польши Антоний Мачеревич ​заявил о своем решении возобновить расследование по делу о крушении Ту-154. По данным Мачеревича, не был исследован фабричный брак одного из элементов самолета Качиньского, а также то, что Польша получила от российской стороны не «черный ящик» президентского Ту-154М, а «какой-то другой регистратор».