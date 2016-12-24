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Польша потребовала от России предоставить записи из самолета Качиньского
24.12.2016 22:19 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны Польши обратилось к российским властям с «требованием немедленно» передать ранее неизвестные записи разговоров в кабине пилотов самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте польского военного ведомства.
«Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, российские власти имеют стенограммы беседы между пилотом и пассажирами, которые [раньше] никогда не были доступны Польше», — рассказали в польском министерстве.
Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин
В Минобороны Польши отметили, что записи, о которых рассказывал Путин, «представляют собой совершенно ложное представление о ходе событий, которые привели к смоленской трагедии». «Заявления президента Путина могут быть обусловлены тем, что стенограммы и записи были фальсифицированы», — отметили в ведомстве, добавив, что «эта ситуация привела к систематическому очернению Польши российскими политиками и презентации мировой общественности лживой версии трагедии».
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) позже заявили, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который принял решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях из-за психологического давления.
В марте министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о своем решении возобновить расследование по делу о крушении Ту-154. По данным Мачеревича, не был исследован фабричный брак одного из элементов самолета Качиньского, а также то, что Польша получила от российской стороны не «черный ящик» президентского Ту-154М, а «какой-то другой регистратор».
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"Как следует из вчерашнего заявления президента России Владимира Путина, российские власти имеют стенограммы беседы между пилотом и пассажирами, которые [раньше]...
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