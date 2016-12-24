Польский водитель, найденный мертвым в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на рождественском рынке в Берлине, скорее всего, до последнего пытался помешать террористу.



Фото: Reuters

В четверг, 22 декабря, 37-летний дальнобойщик Лукаш Урбан хотел обязательно быть дома, чтобы вместе со всей семьей начать готовиться к встрече Рождества. В поселке Рожново в 40 км от польского города Щецина его ждали жена и 17-летний сын, родители и другие родственники.

Однако этому не суждено было произойти. Вечером 19 декабря грузовик, за рулем которого должен был находиться Лукаш, въехал в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. Водителю удалось скрыться, а в кабине фуры на пассажирском месте полицейские обнаружили тело мужчины — гражданина Польши. Владелец транспортной фирмы, которой принадлежал грузовик, опознал в нем своего сотрудника и двоюродного брата Лукаша Урбана.

Странные маневры

На Лукаша всегда можно было положиться, говорит владелец фирмы Ариэль Журавский. Коллеги даже в шутку прозвали его инспектором. «Лукаш был очень педантичным и аккуратным. Я всегда мог быть уверен в том, что все расписания, законы и правила дорожного движения будут стопроцентно соблюдены. Сегодня больше не найдешь таких работников, как он», — рассказывает его кузен.

По словам польского предпринимателя, грузовик вез стальные конструкции из Италии в Берлин. За несколько часов до теракта Лукаш перестал выходить на связь. В автомобиле была установлена система GPS, и Журавский следил за его передвижениями. Мужчина сразу понял, что что-то неладно. Автомобиль должен был ждать разгрузки у базы ThyssenKrupp на набережной Фридриха Краузе, но вместо этого грузовик внезапно развернулся и двинулся в сторону парка Тиргартен, рассказывает владелец фирмы.

Несколько часов спустя он увидел свой автомобиль на экране телевизора. «Я с самого начала был уверен в том, что Лукаш не имеет отношения к преступлению. Я знаю его с детских лет, наши матери — сестры. Я могу стопроцентно за него поручиться. Мы все глубоко потрясены случившимся», — говорит Ариэль Журавский.

Незабытый герой

Газета Bild со ссылкой на данные вскрытия сообщает, что Лукаш Урбан был жив вплоть до того момента, когда грузовик врезался в толпу людей. Эксперты полагают, что преступник нанес ему несколько ножевых ранений в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы помешать наезду на людей, отмечает издание. После того, как автомобиль остановился, террорист застрелил польского водителя и убежал. В немецких СМИ высказываются предположения, что своими действиями Лукашу Урбану, возможно, удалось предотвратить трагедию еще большего масштаба — под колеса грузовика могло попасть еще больше людей.



Фото: Reuters

В том, что Лукаш оказывал сопротивление преступнику до самого конца, уверен и его двоюродный брат. Ариэль Журавский понял это уже в тот момент, когда увидел первые фотографии с места трагедии, по которым он должен был опознать своего родственника. «На снимках, которые мне показали полицейские, были четко видны следы побоев и колотые раны. По всей видимости, он сопротивлялся», — говорит владелец фирмы. В Рожново это никого не удивляет: «У него такой характер», — говорят коллеги Лукаша.

Жители поселка в шоке

Рожново — маленький поселок с населением в две сотни человек. Местные жители глубоко потрясены случившимся. Отцу Лукаша вечером 19 декабря, при виде кадров на экране телевизора, стало плохо. Его пришлось срочно госпитализировать.

«Я узнала о случившемся ночью, когда мне позвонила соседка», — рассказывает жительница поселка Алина Миколайчак, которая хорошо знает семью Урбан. «Лукаш дружил с моим сыном, мы знакомы много лет. Он был семейным, вежливым человеком, жил в том же доме, что и его родители, заботился о них».

В последние дни жители поселка не могут говорить ни о чем ином, кроме как о теракте в Берлине. Люди встречаются в церкви или в продуктовом магазине и стараются поддержать друг друга. Если кто-нибудь узнает новые подробности, то сразу же сообщает их остальным: разговоры помогают им справиться с шоком.

Жители поселка вместе молятся за своего погибшего соседа и его близких. «В наших мыслях мы сейчас с Лукашем и его семьей, — говорит представитель местного прихода Тереза Невядомска. — Это несчастье перевернуло их жизнь с ног на голову».

Не в то время и не в том месте

Отвечать на вопросы журналистов близкие погибшего пока не готовы: им сейчас оказывает помощь психолог. Никто еще до конца не верит в то, что Лукаш больше не вернется назад. Его кузену Ариэлю Журавскому также трудно с этим смириться.

«Он хотел непременно вернуться в Рожново в четверг и наконец купить подарок для своей жены», — вспоминает мужчина. Перед Рождеством выдалось много работы, и Лукаш не успел этого сделать.

«Он просто оказался не в то время и не в том месте», — отмечает Журавский. Трагедия в Берлине стала потрясением для всего польского сектора автоперевозок. В стране разгорелась дискуссия о безопасности водителей, ведь каждый четвертый дальнобойщик Европы — гражданин Польши.

В первый день после трагедии польские дальнобойщики почтили память своего коллеги громким гудком. В центре Щецина установлена мемориальная доска в память о жертвах теракта в Берлине. Официальные представители города и региона, в том числе и мэр Щецина, возложили к ней траурные венки. В то же время Лукаша Урбана считают героем не только на родине.

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