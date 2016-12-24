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Пассажирский самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с экранов радаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтверждает «РИА Новости»

Диспетчеры в Сочи не могут установить связь с самолетом Ту-154, который вылетел из Сочи несколько минут назад. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров», — сказал собеседник агентства.

Источник « РИА Новости » подтверждает эту информацию. Однако, по его данным, на борту находятся 70 человек. Лайнер, по словам собеседника агентства, предварительно принадлежит Минобороны.

ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы региона, что сейчас организованы поиски самолета. По словам источника агентства, на борту самолета находятся примерно 100 человек. «Точное количество уточняется», — сказал источник.