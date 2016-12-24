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СМИ сообщили о пропаже с радаров вылетевшего из Сочи Ту-154
25.12.2016 07:26 — Новости Мира | Tut.by
Пассажирский самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с экранов радаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник и подтверждает «РИА Новости»
«Самолет Ту-154 вылетел из Сочи, однако спустя несколько минут исчез с экранов радаров», — сказал собеседник агентства.
Источник «
ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы региона, что сейчас организованы поиски самолета. По словам источника агентства, на борту самолета находятся примерно 100 человек. «Точное количество уточняется», — сказал источник.
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Лайнер, по словам собеседника агентства, предварительно принадлежит Минобороны.
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