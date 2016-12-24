О своем уходе в отставку Михаил Горбачев заявил 25 декабря 1991 года в прямом эфире Центрального телевидения. В 19.38 с Кремля был спущен красный флаг и СССР окончательно прекратил свое существование.



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«Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР» — с таких слов началось телеобращение Михаила Горбачева 25 декабря 1991 года.

За два дня до этого в Кремле состоялась встреча Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которая длилась почти 10 часов. Обсуждались технические процедуры перехода государственной власти от президента Союза к главе РСФСР. В частности, лидеры договорились, что 25 декабря состоится передача Ельцину ядерных кодов (т.н. «ядерного чемоданчика»). Кроме того, речь шла об архивах Политбюро ЦК КПСС и личном архиве президента СССР.

Лидеры также договорились об условиях отставки Горбачева: предоставлении ему пенсии, дачи, автотранспорта, охраны, помещения для «Горбачев-Фонда». Президент СССР обязался в течение полугода не выступать с критикой российских властей.

25 декабря 1991 г. около 17.00 состоялись два телефонных разговора Михаила Горбачева: с президентом США Джорджем Бушем и министром иностранных дел Германии Гансом- Дитрихом Геншером.

В разговоре с Бушем Горбачев сообщил, что через два часа сделает заявление об уходе с поста президента СССР и выразил надежду, что страны Запада окажут поддержку СНГ и России.

Кроме того, Михаил Горбачев проинформировал президента США, что передает право на использование ядерного оружия президенту РФ Борису Ельцину. «Так что вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно спать этой ночью. Что касается меня, то я не собираюсь прятаться в тайгу. Я буду оставаться в политике, в общественной жизни», — заключил Горбачев.

Прощание президента и спуск флага

Около 19:00 советский президент подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета обороны при президенте СССР.

В 19.00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. «Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться», — заявил в Горбачев.

Он посетовал, что решение о ликвидации СССР было принято без учета «народного волеизъявления». Однако тут же заявил, что будет делать все возможное, чтобы Алма-Атинские соглашения «привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ».

В 19:38, еще до того как завершилось телевизионное обращение Горбачева, с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

После завершения телеобращения Горбачев дал краткое интервью корреспондентам американской телекомпании Си-эн- эн. Затем, согласно договоренности, бывший глава СССР готовился передать «ядерный чемоданчик» Борису Ельцину. Однако российский президент не явился на встречу, так как был недоволен содержанием выступления Горбачева по телевидению.

Ельцин отказался принимать ядерные коды в кабинете бывшего президента СССР и предложил провести эту процедуру в другом помещении Кремля, на «нейтральной территории», — в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Горбачев не согласился с таким вариантом и передал «ядерный чемоданчик» командующему Вооруженными силами СССР маршалу Евгению Шапошникову.

Никаких иных официальных церемоний, связанных с прекращением деятельности президента СССР, не проводилось. Вечером 25 декабря в Ореховой гостиной Кремля состоялся прощальный ужин с участием нескольких человек из ближайшего круга Горбачева (советника президента СССР Александра Яковлева, председателя Всесоюзной телерадиокомпании Егора Яковлева, помощника Горбачева Анатолия Черняева, пресс-секретаря президента СССР Андрея Грачева).

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи «с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование».

27 декабря 1991 года Горбачев собирался в последний раз приехать в свой кабинет в Кремле, чтобы разобрать бумаги и встретиться с японскими журналистами. Но сделать это ему не удалось, поскольку выяснилось, что кабинет уже занят Борисом Ельциным.

Пост президента СССР

В феврале 1990 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения советской Конституции о руководящей роли КПСС в государстве. 14 марта того же года в Основной закон были внесены поправки, согласно которым отменялась однопартийная система и учреждался пост президента Советского Союза. 15 марта на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом СССР. За него проголосовали 1 тыс. 329 депутатов, «против» — 495 (из 2 тыс. 245).

Распад СССР

Попытка реформирования политической системы СССР в годы перестройки (1985−1991) привела к обострению всех имевшихся противоречий. Ослабление власти КПСС вызвало резкий рост сепаратизма союзных республик. Первая декларация о суверенитете была принята Верховным советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 году. В 1989 году аналогичные правовые акты приняли Литва, Латвия и Азербайджан, а в течение 1990 года — остальные союзные республики, включая РСФСР (декларация от 12 июня 1990 года). Этот процесс получил название «парад суверенитетов».

В попытке преодолеть дезинтеграционные процессы Михаил Горбачев предложил главам союзных республик заключить новый Союзный договор. Документ предусматривал новую концепцию: каждая республика, входящая в состав Союза, получала статус суверенного государства. 24 декабря на IV Съезде народных депутатов было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР. 17 марта 1991 года за сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против — 21,7%. Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония отказались от участия в плебисците.

С 23 апреля по 23 июля 1991 года в резиденции главы СССР в Ново-Огарево велись переговоры между Михаилом Горбачевым и президентами девяти из 15 союзных республик (РСФСР, Украинской, Белорусской, Казахской, Узбекской, Азербайджанской, Таджикской, Киргизской и Туркменская ССР) о создании Союза Суверенных Государств. Подписание соглашения было запланировано на 20 августа, однако в ночь на 19 августа группа высших руководителей СССР сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Члены ГКЧП ввели в стране чрезвычайное положение и попытались отстранить Михаила Горбачева от власти. Таким образом они намеревались не допустить подписание нового Союзного договора, который, по их мнению, привел бы к распаду СССР. Однако руководители ГКЧП не решились на применение силы. 21 августа вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. В тот же день аналогичный акт издал президент РСФСР Борис Ельцин, а прокурор республики Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов.

После провала ГКЧП союзные республики заявили о своей независимости (24 августа — Украина, 30 — Азербайджан, 31 — Узбекистан и Кыргызстан, остальные — в сентябре-декабре 1991 года). Политические позиции президента СССР ослабли. 24 августа 1991 года Михаил Горбачев распустил Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР.

2−5 сентября 1991 г. в Москве состоялся V Съезд народных депутатов СССР (высший орган власти в стране). В последний день заседаний был принят закон «Об органах государственной власти и управлении СССР в переходный период», в соответствии с которым съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному совету СССР.

В качестве временного органа высшего союзного управления «для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики» был учрежден Государственный совет СССР в составе президента Советского Союза и глав РСФСР, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана. На заседаниях Госсовета продолжалось обсуждение нового союзного договора.

14 ноября 1991 года Госсовет принял постановление о ликвидации всех министерств и других центральных органов государственного управления СССР с 1 декабря 1991 года. В тот же день главы семи союзных республик (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РСФСР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и президент СССР договорились подписать 9 декабря новый Союзный договор. Согласно ему, Союз Суверенных Государств предполагалось учредить как «конфедеративное демократическое государство». Этот план осуществлен не был.

«Беловежское соглашение» и Алма-Атинская декларация

8 декабря 1991 года лидеры РСФСР, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Беларусь) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и роспуске СССР. 10 декабря документ ратифицировали Верховные советы Украины и Беларуси 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.

10 декабря состоялось заседание Координационного совета при президенте СССР, в ходе которого советники Михаила Горбачева заявили о бесперспективности силового противодействия республикам. В частности, глава Центральной службы разведки СССР Евгений Примаков заявил, что «на армию не опереться, международные силы будут взаимодействовать с Россией, с республиками». Такую же позицию заняли командующие частями советской армии, созванные Горбачевым в тот же день на совещание в Москве (участвовали 500 человек от всех родов войск, начиная с командиров дивизий).

21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) 11 руководителей бывших союзных республик подписали декларацию о целях и основных принципах СНГ. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.