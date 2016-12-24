Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны пересмотрят отношения с ООН после принятия резолюции по поселениям, передает Reuters .

«Я поручил Министерству иностранных дел завершить в течение месяца пересмотр всех наших контактов с Организацией объединенных наций, в том числе финансирование ооновских учреждений со стороны Израиля и присутствие представителей ООН в Израиле», - заявил он.

В пятницу Совбез ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

После принятия резолюции Израиль отозвал послов из Новой Зеландии и Сенегала, которые выступили инициаторами рассмотрения документа. Нетаньяху заявил, что власти страны не будут соблюдать условий резолюции.

Также Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря из-за позиции Украины на голосовании в ООН. Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.