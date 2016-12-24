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Тысячи Санта-Клаусов в Сеуле требуют арестовать президента Кореи
25.12.2016 09:19 — Новости Мира | Tut.by
В девятую субботу многотысячных протестов в Сеуле с требованием отставки южнокорейского президента Пак Кын Хе манифестанты массово нарядились в костюмы Санта-Клауса.
По словам организаторов демонстрации, на нее собралось более 550 тысяч корейцев. Протестующие распевали: «Арестуйте Пак немедленно».
Несколько сотен молодых людей раздавали детям подарки и открытки, периодически скандируя: «Детям — подарки, Пак — наручники».
В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал процедуру импичмента Пак Кын Хе.
В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему главе государства, поскольку он обладает неприкосновенностью. У Верховного суда страны осталось 170 дней на то, чтобы вынести решение
Позже Чхве Сун Силь предъявили обвинения в коррупции. По версии прокуратуры, она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. Следствие полагает, что президент знала о происходящем, адвокаты Пак Кын Хе это отрицают.
Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.
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По словам организаторов демонстрации, на нее собралось более 550 тысяч корейцев. Протестующие распевали: "Арестуйте Пак немедленно".
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