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Тысячи Санта-Клаусов в Сеуле требуют арестовать президента Кореи

25.12.2016 09:19 — Новости Мира | Tut.by  
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В девятую субботу многотысячных протестов в Сеуле с требованием отставки южнокорейского президента Пак Кын Хе манифестанты массово нарядились в костюмы Санта-Клауса.


Фото: Reuters

По словам организаторов демонстрации, на нее собралось более 550 тысяч корейцев. Протестующие распевали: «Арестуйте Пак немедленно».

Несколько сотен молодых людей раздавали детям подарки и открытки, периодически скандируя: «Детям — подарки, Пак — наручники».

В начале декабря после продолжительных протестов на фоне скандала парламент начал процедуру импичмента Пак Кын Хе.

В соответствии с конституцией, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему главе государства, поскольку он обладает неприкосновенностью. У Верховного суда страны осталось 170 дней на то, чтобы вынести решение об импичменте президента.

Скандал начался, когда в руки журналистов попал ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. Это породило слухи о том, что Чхве Сун Силь, подруга юности и помощница Пак Кын Хе, пользуется своим влиянием на главу государства, чтобы извлекать выгоду и влиять на государственную политику.

Позже Чхве Сун Силь предъявили обвинения в коррупции. По версии прокуратуры, она заставляла крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. Следствие полагает, что президент знала о происходящем, адвокаты Пак Кын Хе это отрицают.

Рейтинг президента начал быстро падать. Пак Кын Хе дважды извинялась, а в конце ноября выразила готовность уйти в отставку. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

 
 
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По словам организаторов демонстрации, на нее собралось более 550 тысяч корейцев. Протестующие распевали: "Арестуйте Пак немедленно".

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