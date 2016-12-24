Глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.



Владимир Путин и Елизавета Глинка. Фото: пресс-служба президента России

Ее фамилия была включена в опубликованные списки пассажиров самолета.

На сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, в который входила Елизавета Глинка, опубликован некролог.



Скриншот с сайта

В то же самое время в СМИ сообщают, что Елизавета Глинка сошла с самолета в Сочи и не полетела в Сирию. Эта информация не подтверждена.

Чем известна доктор Лиза

Елизавета Глинка окончила II Медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-реаниматолог, потом получила дополнительное образование врача паллиативной медицины в 1991 году. Уже в 1999-м она основала первый в Киеве хоспис при одной из онкологических больниц.

В 2007 году начала работать в Москве с теми, кому официальная медицина помогала неохотно. Глинка основала фонд «Справедливая помощь» и сама выезжала каждую неделю на Павелецкий вокзал для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые живут на улице.

В августе 2010 года фонд «Справедливая помощь» организовал сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров, охвативших различные регионы страны. Эта благотворительная кампания принесла Глинке всероссийскую известность.

Зимой 2010−2011 года фонд, основанный Глинкой, занимался организацией пунктов для обогрева бездомных и собрал десятки килограммов гуманитарной помощи.

В 2012 году на попечении фонда «Справедливая помощь» находились более 50 малоимущих семей из Нижнего Новгорода, Архангельска, Тюмени и других городов России.