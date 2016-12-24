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Английские СМИ сообщают о болезни королевы Елизаветы
25.12.2016 13:06 — Новости Мира | Tut.by
Королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме по причине болезни, сообщает
Отмечается, что она пока не оправилась от тяжелой простуды.
Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья, однако в среду королева с супругом отменила поездку в свою загородную резиденцию.
Королеве Елизавете II 90 лет.
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Королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме.
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