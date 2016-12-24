Королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме по причине болезни, сообщает The Guardian .



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Отмечается, что она пока не оправилась от тяжелой простуды.

Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья, однако в среду королева с супругом отменила поездку в свою загородную резиденцию.

Королеве Елизавете II 90 лет.