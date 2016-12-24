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Российские телеканалы снимают с эфира развлекательные передачи

25.12.2016 13:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Первый канал, «Россия», НТВ и РЕН ТВ снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ту-154.

В пресс-службе Первого канала сообщили, что «с эфира телеканала сегодня снят проект „Точь-в-точь“ и все предновогодние промо-ролики и межпрограммные заставки». Кроме того, как сообщил представитель пресс-службы, принято решение снять с эфира выпуск программы «Что? Где? Когда?», который стоял в программе в 22.30.

Представитель «России 1» сообщил, что телеканал снял с эфира программу «Смеяться разрешается в Новый год», которая, согласно сетке вещания, должна была выйти в 11.20.

В пресс-службе НТВ отметили, что принято решение изменить сетку вещания телеканала. «На НТВ сегодня снимается с эфира развлекательная программа „Киношоу“, которая должна была выйти в 22.40», — сказал представитель телеканала. Помимо этого отменен показ фильм режиссера Виктора Шамирова «Со мною вот что происходит», который стоит в программе в 21.00.

РЕН ТВ также объявил об изменениях в программе вещания в связи с крушением Ту-154. «Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу „СОЛЬ“, а завтра — юмористические концерты. Кроме того с 9.55 каждый час в эфир телеканала выходят внеплановые экстренные выпуски новостей», — сказал представитель РЕН ТВ.

 
Теги: Новости
 
 
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Первый канал, "Россия", НТВ и РЕН ТВ снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ту-154.

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