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26 декабря в России объявлен днем общенационального траура

25.12.2016 14:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

 


Фото: Reuters

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он журналистам.

 

Самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (доктор Лиза), 8 военнослужащих и два чиновника.

 

Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. Выживших нет.

 
 
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Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.

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