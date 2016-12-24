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26 декабря в России объявлен днем общенационального траура
25.12.2016 14:12 — Новости Мира | Tut.by
Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает
«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он журналистам.
Самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была
Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки
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Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154.
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