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Папа Франциск в рождественском послании призвал к миру в мире
25.12.2016 15:46 — Новости Мира | Tut.by
Папа Римский Франциск призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.
Выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi («Городу и миру») он призвал обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут «заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии».
Папа также призвал к концу сирийского конфликта, сказав, что «пришло время для того, чтобы оружие замолчало».
Понтифик выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.
Папа также пожелал «мира женщинам и мужчинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта на востоке Украины».
Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди «стали жертвами войн и терроризма», а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.
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Выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру") он призвал обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории.
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