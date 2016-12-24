Папа Римский Франциск призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.



Папа Римский Франциск выступает с посланием "Городу и миру" в Ватикане. 25 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi («Городу и миру») он призвал обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут «заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии».

Папа также призвал к концу сирийского конфликта, сказав, что «пришло время для того, чтобы оружие замолчало».

Понтифик выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.

Папа также пожелал «мира женщинам и мужчинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта на востоке Украины».

Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди «стали жертвами войн и терроризма», а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.