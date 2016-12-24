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Нетаньяху вызвал послов стран - членов Совбеза ООН из-за резолюции о поселениях
25.12.2016 17:13 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал в МИД послов стран, входящих в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с принятием резолюции, осуждающей поселенческую деятельность еврейского государства на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщает
Речь идет о главах дипломатических миссий 12 государств — членов СБ, с которыми у Израиля установлены дипломатические отношения. Как пишет издание, в этом не было бы ничего необычного, если бы не момент, выбранный Нетаньяху, — день, когда отмечается католическое Рождество.
Многие послы находятся в этой связи в отпусках, а значит, в МИД Израиля приедут замещающие их лица, то есть рангом ниже.
Газета добавляет, что в ходе заседания кабинета министров Нетаньяху буквально обрушился с критикой в адрес руководства США и американского президента Барака Обамы. «У нас нет сомнений в том, что [эту резолюцию] инициировала, продвигала и контролировала ее прохождение администрация Обамы», — заявил израильский лидер.
Ранее 25 декабря стало известно, что Нетаньяху
23 декабря СБ ООН одобрил резолюцию с требованием к Тель-Авиву прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. «За» проголосовали 14 представителей. Соединенные Штаты, от которых Израиль ждал блокирования резолюции, воздержались. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был воспользоваться правом вето.
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Речь идет о главах дипломатических миссий 12 государств - членов СБ, с которыми у Израиля установлены дипломатические отношения.
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