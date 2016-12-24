Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился самолет Минобороны России Ту-154, выполнявший рейс в Сирию. Погибли 92 человека — все, кто были на борту. Самолеты Ту-154 начали летать в 1960-х годах прошлого века, и, несмотря, на многочисленные катастрофы с их участием, продолжают эксплуатироваться, в том числе российскими силовыми ведомствами. Главный редактор отраслевого издания «Авиа.ру» Роман Гусаров объяснил «Медузе», почему на Ту-154 летают уже полвека.



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Самолет Ту-154 выпускался с 1968 года и является самым массовым магистральным самолетом нашей гражданской авиации. Взлет советской гражданской авиации был связан именно с Ту-154. За многие десятилетия он показал себя надежной, рабочей машиной, именно поэтому он до сих пор в эксплуатации. Сейчас его производство прекращено.

То, что Ту-154 производили с 1960-х, конечно, не значит, что на нем стоит старое оборудование. Его модернизировали несколько раз. К тому же разбившийся самолет прошел в 2014 году капитальный ремонт на заводе в Самаре. Капитальный ремонт — это когда самолет полностью разбирается, остается голый металл и крылья, потом весь он прозванивается ультразвуком на поиск микротрещин; все приборы проверяются, что нужно — ремонтируется или заменяется. Потом заново самолет собирают; после капитального ремонта он выходит практически как с завода.

Снятие с производства вовсе не связано с его ненадежностью или еще чем-то подобным — по своей аэродинамической конфигурации самолет не отвечает современным экономическим требованиям: слишком высокий расход топлива, много шума и несоответствие по экологии. До недавнего времени он еще штучно производился для министерства обороны, потому что этот самолет — известный и всем понятный, а военная авиация — не гражданская, там важен не расход топлива, а надежность, неприхотливость, эксплуатация на любых аэродромах и при низких температурах.

Чем хороша возрастная техника — она давно избавлена от всех «детских болезней», все системы настолько отработаны в производстве, скорректированы, что проблем у машины уже не остается, она доведена до своего совершенства. А с новыми самолетами всегда есть проблемы — и с нашими, и с западными. Любая техника проходит такой период.

Еще существует сертификация, так что если самолет допущен к эксплуатации, то он абсолютно точно соответствует всем требованиям, в том числе безопасности, даже комфорта. Я минувшей осенью летел из Минска в Москву на Ту-154 — да, конечно, по салону он устарел, и кресла немного не такие, и ширина не та, — но с точки зрения полета все было замечательно, и посадка была очень мягкая.

Вот еще говорят, что с Ту-154 как-то много происшествий. Но ведь он был наиболее используемым самолетом в России, и произведено таких самолетов было очень много.

Я вспоминаю сейчас катастрофы с участием Ту-154 за последние 15 лет — самолет [президента Польши Леха] Качиньского (разбился 10 апреля 2010 года при посадке в Смоленске; 96 погибших — экипаж и все пассажиры, составлявшие высшее руководство страны — прим. «Медузы»), катастрофа в Донецкой области, когда пилот пытался перепрыгнуть грозовой фронт и свалился в штопор (22 августа 2006 года, 170 погибших — экипаж и все пассажиры — прим. «Медузы») — там были ошибки пилотов; другие происшествия — теракты в 2004 году или попадание украинской ракеты на учениях в 2001 году тоже были не связаны с самим самолетом. Так что если смотреть относительное количество происшествий, связанных с техническими причинам — это абсолютно нормальный самолет.