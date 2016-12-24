Мальтийский суд предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту .



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Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными. Перед судом они предстали в бронежилетах.

Если они будут признаны виновными, им грозит пожизненное заключение.

Самолет авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан ими на Мальту в пятницу. После нескольких часов переговоров угонщики сдались.

Пассажиры и экипаж самолета вернулись в Ливию в субботу.

Саха и Али обвиняются, среди прочего, в хранении муляжей огнестрельного оружия, применении насилия по отношению к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.

Представители Afriqiyah Airways заявляют, что угонщики самолета изначально хотели отправиться в Рим, но были вынуждены приземлиться на Мальте из-за нехватки горючего.