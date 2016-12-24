Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий созданную в связи с крушением Ту-154 в Черном море правительственную комиссию, назвал преждевременным разговор о причинах катастрофы.

«Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе, но говорить об этом сейчас преждевременно», — заявил Соколов в ответ на вопрос, рассматривается ли версия теракта .

Соколов также сообщил, что «черные ящики» Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их поиски будут продолжаться «на дне среди тех фрагментов самолета».

Министр также заявил, что в ходе поисков «никого из выживших обнаружить не удалось».

Как подчеркнул министр, «несмотря на завершение светового дня, поиски не прекращаются, они будут продолжены завтра и будут продолжены в случае необходимости в дальнейшем». «Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу», — заявил глава Минтранса.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в Черном море утром 25 декабря . Связь с самолетом была потеряна через две минуты после вылета. Ту-154 выполнял рейс в Сирию. Большинство пассажиров были артистами ансамбля имени Александрова, которые должны были дать концерт в честь Нового года для российских военных. На борту также находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза , и девять сотрудников федеральных телеканалов.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».