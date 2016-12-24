|
Министр транспорта России: говорить о причинах крушения Ту-154 преждевременно
25.12.2016 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий созданную в связи с крушением Ту-154 в Черном море правительственную комиссию, назвал преждевременным разговор о причинах катастрофы.
«Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли привести к катастрофе, но говорить об этом сейчас преждевременно», — заявил Соколов в ответ на вопрос, рассматривается ли
Соколов также сообщил, что «черные ящики» Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их поиски будут продолжаться «на дне среди тех фрагментов самолета».
Министр также заявил, что в ходе поисков «никого из выживших обнаружить не удалось».
Как подчеркнул министр, «несмотря на завершение светового дня, поиски не прекращаются, они будут продолжены завтра и будут продолжены в случае необходимости в дальнейшем». «Мы постараемся сделать все, чтобы все погибшие были найдены, хотя трагедия произошла в море и это осложняет работу», — заявил глава Минтранса.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в Черном море
СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соколов также сообщил, что "черные ящики" Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, поэтому их поиски будут продолжаться "на дне среди тех фрагментов самолета".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии