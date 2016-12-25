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Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США

25.12.2016 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе посла США после того, как Соединенные Штаты облегчили прохождение резолюции против Израиля в ООН.

В пятницу Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В воскресенье стало известно, что Нетаньяху возмущен этой резолюцией и намерен в срочном порядке вызвать для объяснений послов 10 стран-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Франция, Великобритания, Россия, Китай и Испания.

США, как сообщалось, требование Нетаньяху не касалось, поскольку Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности; избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в этом вопросе своим правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.

Однако позже стало известно, что Нетаньяху все-таки вызвал посла США Дана Шапиро. Во время голосования по документу, жестко критикующему активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном иерусалиме, Америка воздержалась, не воспользовавшись своим правом вето.

Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

«Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это [голосование за резолюцию], стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло», — заявил Нетаньяху.

Вызов послов для объяснений в рождественский выходной — мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.

Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, «особенно враждебных Израилю», и предупредил, что будут и другие шаги.

 
 
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Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

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