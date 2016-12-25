﻿ Самолет Ту-154 перед вылетом был технически исправен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самолет Ту-154 перед вылетом был технически исправен

25.12.2016 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу над Черным морем, был технически исправлен перед вылетом. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, уточнив также, что командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.

В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.

В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05.27 по московскому времени через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров также значатся Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Всего на борту находилось 92 человека.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов также подчеркнул, что командир экипажа неоднократно выполнял полеты по заданному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Аугсбурге обезвредили бомбу, из-за которой эвакуировали 50 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика