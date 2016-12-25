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Самолет Ту-154 перед вылетом был технически исправен
25.12.2016 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу над Черным морем, был технически исправлен перед вылетом. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, уточнив также, что командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.
В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.
В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.
Самолет Ту-154
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Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов также подчеркнул, что командир экипажа неоднократно выполнял полеты по заданному...
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