Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу над Черным морем, был технически исправлен перед вылетом. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», — сказал он, уточнив также, что командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.

В ведомстве добавили, что в районе крушения воздушного судна работают 109 водолазов. Они ищут фюзеляж и крупные обломки самолета. Предположительное место падения самолета уже определено.

В Минобороны подчеркнули, что поисковая операция будет идти круглосуточно. Для этого на кораблях и в береговой зоне будут работать прожекторы большой мощности.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05.27 по московскому времени через две минуты после взлета. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров также значатся Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Всего на борту находилось 92 человека.