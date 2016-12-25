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В Аугсбурге обезвредили бомбу, из-за которой эвакуировали 50 тысяч человек
25.12.2016 22:52 — Новости Мира | Tut.by
Бомбу, из-за которой 50 тысяч жителей Аугсбурга вынуждены были покинуть свои дома в Рождество, обезвредили. Услугами государственных убежищ, где кормили гуляшом, воспользовалась только тысяча горожан.
Бомба, из-за которой пришлось в Рождество
Британскую авиабомбу времен второй мировой войны в Аугсбурге обнаружили 20 декабря. Для ее обезвреживания специально выбрали выходной день, когда улицы пусты, и эвакуацию провести значительно легче. Районы в историческом центре города эвакуировали в радиусе полтора километра от места находки.
Это была крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной авиабомбы в Кобленце в 2011 году — тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек.
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Бомбу, из-за которой 50 тысяч жителей Аугсбурга вынуждены были покинуть свои дома в Рождество, обезвредили. Услугами государственных убежищ, где кормили гуляшом,...
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