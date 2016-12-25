На борту самолета, потерпевшего крушение в Черном море, летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Ансамбль должен был дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, Доктор Лиза везла медикаменты, предназначавшиеся для университетского госпиталя в Латакии.

На борту находилось 84 пассажира, 9 журналистов Первого канала, НТВ и «Звезды», 8 членов экипажа. Погибло 92 человека.

Девять судов МЧС России задействованы в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта.

В России 26 декабря объявлен день траура.