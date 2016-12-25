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В Черном море разбился Ту-154. Погибли все
25.12.2016 21:32 — Новости Мира | БДГ
На борту самолета, потерпевшего крушение в Черном море, летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, врач и филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
Ансамбль должен был дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, Доктор Лиза везла медикаменты, предназначавшиеся для университетского госпиталя в Латакии.
На борту находилось 84 пассажира, 9 журналистов Первого канала, НТВ и «Звезды», 8 членов экипажа. Погибло 92 человека.
Девять судов МЧС России задействованы в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, начались допросы руководителей полета и сбор документации разбившегося борта.
В России 26 декабря объявлен день траура.
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На борту самолета, потерпевшего крушение в Черном море, летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, врач и филантроп Елизавета Глинка...
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