Фото: facebook.com/georgemichael

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель.

По его словам, певец умер у себя дома в Великобритании. Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.