﻿ В команде Трампа спрогнозировали отмену 70 процентов указов Обамы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В команде Трампа спрогнозировали отмену 70 процентов указов Обамы

26.12.2016 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отменить около 70 процентов указов, введенных в действие решением действующего главы государства Барака Обамы. Об этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в интервью Fox News.


Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Reuters

Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов.

Политику уходящего президента Гингрич охарактеризовал как «отчаянное исступление», а его наследие сравнил с надувной куклой, которая, по мере того как из нее уходит воздух, все сжимается и сжимается.

Отдельно он упомянул инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, в свое время вызвавшую резкую критику республиканцев. По мнению Гингрича, если бы он заручился поддержкой обеих ведущих партий страны, то наследие его в этом аспекте могло бы быть более долгим и прочным.

Вместе с тем, как отмечается, пока непонятно, каким образом недовольные этой реформой республиканцы смогут в дальнейшем отменить этот закон или его часть.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с тем пока непонятно, каким образом недовольные реформой здравоохранения республиканцы смогут в дальнейшем отменить этот закон или его часть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Умер Джордж Майкл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика