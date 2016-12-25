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Погибших от употребления концентрата для ванн в Иркутске становится все больше

26.12.2016 07:36 — Новости Мира | Tut.by  
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В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» достигло 76, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области. По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек.


Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

«За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек», — сказали в пресс-службе.

В больницах еще остаются 18 пострадавших.

Напомним, в Иркутске объявлен режим ЧП из-за массового отравления в середине декабря. Продукт содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт. Всего известно о 120 отравившихся. В регионе запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

 
 
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По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек.

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