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Погибших от употребления концентрата для ванн в Иркутске становится все больше
26.12.2016 07:36 — Новости Мира | Tut.by
В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» достигло 76, сообщает
«За выходные с подозрением на отравление метиловым спиртов в больницы Иркутска поступили два человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек», — сказали в пресс-службе.
В больницах еще остаются 18 пострадавших.
Напомним, в Иркутске объявлен режим ЧП из-за массового отравления в середине декабря. Продукт содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт. Всего известно о 120 отравившихся. В регионе запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.
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По уголовному делу о массовом отравлении задержаны 19 человек.
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