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Китай выступил против военного сотрудничества США и Тайваня

26.12.2016 07:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин сделал представление Вашингтону в связи с подписанием действующим президентом США Бараком Обамой военного бюджета страны, в котором предусматривается сотрудничество с Тайванем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы выступаем решительно против соответствующего содержания закона о военном бюджете США и уже сделали представление американской стороне. Мы выражаем резкое недовольство подписанием этого закона», — говорится в заявлении Хуа Чуньин.

Представитель ведомства отметила, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая, добавив, что данный пункт в бюджете является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением взятых США обязательств.

«Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе», — резюмировала Хуа Чуньин.

Ранее официальный Пекин выразил серьезную озабоченность после критики избранного президента США Дональда Трампа политики «единого Китая».

 
 
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Представитель ведомства отметила, что тайваньский вопрос относится к суверенитету и территориальной целостности Китая и является внутренним делом Китая.

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