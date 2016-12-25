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Минобороны РФ рассказало о первых итогах поисковой операции в районе крушения Ту-154 в Черном море

26.12.2016 08:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Черном море не прекращалась всю ночь, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 26 декабря. Найдено 11 тел, а также 154 фрагмента.


Поисково-спасательная операция в Черном море. Фото: МЧС России

В операции задействованы 3,5 тысячи человек, работа идет в три смены. По словам Конашенкова, определена траектория полета Ту-154, что позволило более точно определить район падения самолета. Поиск осложняется «широким диапазоном глубин и особенностью рельефа дна».

На место поиска прибывают корабли, водолазы и авиация. Группировка операции усилена до 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов. Также прочесывается береговая линия.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза», — рассказал Конашенков.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение 25 декабря около 6 часов утра. На борту находились артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных. Также в самолете были журналисты, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

 
 
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