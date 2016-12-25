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Основные версии крушения Ту-154 озвучил министр транспорта России
26.12.2016 09:26 — Новости Мира | Tut.by
Теракт не рассматривают в качестве основной версии крушения Ту-154 с артистами ансамбля Александрова на борту. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает
По его словам, к трагедии могли привести технические неполадки или человеческий фактор. Над этим работает специальная техническая комиссия Минобороны.
«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», — сообщил Соколов.
Ранее в Минобороны
Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека,
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К трагедии могли привести технические неполадки или человеческий фактор. Над этим работает специальная техническая комиссия Минобороны.
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