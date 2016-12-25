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В России на 30 дней запретили продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения
26.12.2016 12:46 — Новости Мира | Tut.by
В России с 26 декабря приостановили на месяц продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения. Об этом говорится в соответствующем
В ведомстве сообщили, что не будут приостанавливать только продажу парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Данные меры приняты по поручению премьер-министра страны после массового отравления в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник."
Напомним, массовое отравление произошло в середине декабря. Продукт содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт. На сегодняшний ддень известно о 120 отравившихся, 76 человек
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В ведомстве сообщили, что не будут приостанавливать только продажу парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
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