В России с 26 декабря приостановили на месяц продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения. Об этом говорится в соответствующем поставновлении Роспотребнадзора.



Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области

В ведомстве сообщили, что не будут приостанавливать только продажу парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Данные меры приняты по поручению премьер-министра страны после массового отравления в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник."

Напомним, массовое отравление произошло в середине декабря. Продукт содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт. На сегодняшний ддень известно о 120 отравившихся, 76 человек погибли . В регионе введен режим чрезвычайного происшествия.