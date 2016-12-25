На месте поиска ТУ-154 недалеко от берега найдены, предположительно, обломки потерпевшего крушение лайнера, сообщили ТАСС источники в экстренных службах.



Поисково-спасательная операция в Черном море. Фото: МЧС России

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», — сказал источник.

Источник Интерфакса рассказал, что на дне обнаружена «некая конструкция, схожая по очертаниям с фюзеляжем самолета». Сейчас группа водолазов собирается обследовать найденный объект, он глубоко погрузился в ил.

В поисковой операции задействованы 3,5 тысячи человек, задействовано 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов. Найдено 11 тел и 154 фрагмента. Первый самолет с телами жертв крушения отправлен в Москву.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения борта.

Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение 25 декабря около 6 часов утра. На борту находились артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных. Также в самолете были журналисты, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое госслужащих.