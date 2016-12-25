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Источники сообщают о найденных обломках Ту-154 в Черном море
26.12.2016 13:36 — Новости Мира | Tut.by
На месте поиска ТУ-154 недалеко от берега найдены, предположительно, обломки потерпевшего крушение лайнера, сообщили
«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», — сказал источник.
Источник
В поисковой операции
Ранее министр транспорта России Максим Соколов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что
Самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека,
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Источник "Интерфакса" рассказал, что на дне обнаружена "некая конструкция, схожая по очертаниям с фюзеляжем самолета".
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