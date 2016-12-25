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Ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. ФСБ - о версиях крушения Ту-154
26.12.2016 15:31 — Новости Мира | Tut.by
Федеральная служба безопасности России проверяются четыре причины, которые могли привести к крушению летевшего в Латакию Ту-154. Среди них не рассматривается теракт, заявили
В ФСБ отметили, что не найдено признаков, указывающих на совершение теракта или диверсии на борту лайнера.
«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — отметили в ФСБ.
Силовики рассказали, что найдены очевидцы катастрофы, а также запись видеорегистратора. Там также отметили, что на борту самолета не было грузов военного и двойного назначения, как и пиротехнических средств.
После прибытия в аэропорт Сочи самолет взяли под охрану военные, а во время дозаправки на борт поднимались сотрудник пограничной службы ФСБ и сотрудник таможни Сочи.
Утром министр транспорта России также
25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных,
26 декабря обнаружены
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Среди них не рассматривается теракт.
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