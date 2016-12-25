Федеральная служба безопасности России проверяются четыре причины, которые могли привести к крушению летевшего в Латакию Ту-154. Среди них не рассматривается теракт, заявили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



Поисково-спасательная операция в Черном море. Фото: МЧС России

В ФСБ отметили, что не найдено признаков, указывающих на совершение теракта или диверсии на борту лайнера.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — отметили в ФСБ.

Силовики рассказали, что найдены очевидцы катастрофы, а также запись видеорегистратора. Там также отметили, что на борту самолета не было грузов военного и двойного назначения, как и пиротехнических средств.

После прибытия в аэропорт Сочи самолет взяли под охрану военные, а во время дозаправки на борт поднимались сотрудник пограничной службы ФСБ и сотрудник таможни Сочи.

Утром министр транспорта России также заявил , что версия теракта на борту не рассматривается в качестве основных. Такое же заявление сделал и представитель Кремля Дмитрий Песков.

25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова, которые направлялись в Латакию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных, потерпел крушение . На борту также находились журналисты, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза , двое госслужащих.

26 декабря обнаружены обломки самолета , а также 11 тел жертв крушения.