Крушение самолета Ту-154 над Черным морем могло произойти из-за перегруза и отказа техники. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



В спасательной операции задействовано около трех тысяч человек. Фото: Reuters

Собеседник указывает на свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования. По словам источника, они «говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море». Он также рассказал, что, по свидетельствам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Версия теракта, по его словам, на данном этапе «практически исключена».

Приоритетной версией остается техническая неисправность, отметил собеседник агентства. «Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — приводит агентство его слова.

Ранее в понедельник ФСБ России сообщила, что установлены очевидцы происшествия, и с ними работают следователи. Главными рабочими версиями ФСБ называла попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, а также ошибку пилота и техническую неисправность. В сообщении службы отмечалось, что взлетная скорость лайнера составляла 345 км/ч. Это является штатной взлетной скоростью для судов данного типа, говорилось в сообщении.

Минтранс, в свою очередь, говорил ранее, что приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота.

Ту-154, принадлежащий Минобороны России, потерпел крушение утром 25 декабря спустя всего несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. Лайнер должен был лететь в Сирию. На его борту были военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Всего 92 человека. Самолет пропал с экранов радаров на второй минуте полета, сообщало Минобороны. Позднее стало известно, что лайнер упал в Черное море недалеко от Сочи.

Ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. ФСБ — о версиях крушения Ту-154