Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос Украинской службы Би-би-си.



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«Количество потерь в 2016 году: боевых — 211, небоевых — 256», — отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: «В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц».

За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

6 декабря начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью парламентскому изданию «Голос Украины» назвал последние данные о потерях, которые понесли военные и другие украинские силовики за все время боевых действий на востоке страны.

По словам Муженко, с начала проведения операции погибли 3064 человек «от всех силовых структур», из которых 2636 — военнослужащие вооруженных сил Украины, причем «из этого числа 2148 — это боевые потери». Ранения получили 10 753 силовика, из них 8897 — военные.

По данным ООН на сентябрь 2016 года, всего во время конфликта на востоке Украины погибли 9640 человек, включая мирных жителей, более 22 тысяч были ранены.

Датой официального начала военной операции на востоке Украины украинские СМИ считают 7 апреля 2014 года, когда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале действий против людей, захвативших областные администрации в Донецке и Луганске. Самые большие потери украинская армия понесла под Иловайском в конце лета и начале осени 2014 года.