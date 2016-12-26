Один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду, пишет « Коммерсантъ ».

В понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.

По словам свидетеля аварии, Ту-154 вместо набора необходимой высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Сотрудник береговой охраны отметил, что ему показалось странным, что, по его мнению, лайнер шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Кроме того, очевидец подчеркнул, что самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе и быстро затонул.

Как сообщает издание, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели воздушное судно на закритические углы атаки. «Коммерсантъ» уточняет, что данная версия при расследовании рассматривается как приоритетная.

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека.