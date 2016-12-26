﻿ "Ъ": свидетель крушения Ту-154 рассказал о "странной" посадке самолета на воду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Ъ": свидетель крушения Ту-154 рассказал о "странной" посадке самолета на воду

27.12.2016 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду, пишет «Коммерсантъ».

В понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.

По словам свидетеля аварии, Ту-154 вместо набора необходимой высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Сотрудник береговой охраны отметил, что ему показалось странным, что, по его мнению, лайнер шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Свидетель сравнил положение Ту-154 с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Кроме того, очевидец подчеркнул, что самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе и быстро затонул.

Как сообщает издание, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели воздушное судно на закритические углы атаки. «Коммерсантъ» уточняет, что данная версия при расследовании рассматривается как приоритетная.

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает издание, крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели воздушное судно на закритические углы атаки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В 2016 году небоевые потери армии Украины превысили боевые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика