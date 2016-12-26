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обнаружен черный ящик Ту-154 и тела трех погибших

27.12.2016 07:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.

Также в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших и большое количество останков обнаружены в районе крушения самолета.

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека.

 
 
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В ближайшее время бортовой самописец будет извлечен из воды.

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