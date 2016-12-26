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обнаружен черный ящик Ту-154 и тела трех погибших
27.12.2016 07:54 — Новости Мира | Tut.by
Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом
«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.
Также в экстренных службах сообщили, что тела трех погибших и большое количество останков обнаружены в районе крушения самолета.
Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была
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В ближайшее время бортовой самописец будет извлечен из воды.
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