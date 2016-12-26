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Korean Air разрешила бортпроводникам использовать шокеры

27.12.2016 08:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Южнокорейская авиакомпания Korean Air разрешила своим бортпроводникам свободно использовать электрошокеры для усмирения буйных пассажиров.


Фото: Reuters

Сотрудникам Korean Air и раньше выдавали электрошокеры, но те их не применяли против дебоширов, так как правила позволяли использовать подобные средства только в случае реальной угрозы жизни экипажа и пассажиров самолета.

Теперь эти правила существенно расширены. Персонал авиакомпании сможет применять электрошокеры в случае любых попыток агрессивных пассажиров применить силу. Также бортпроводников отправят на курсы, где научат обращаться с шокерами.

Такое решение компания приняла после инцидента, произошедшего на прошлой неделе в самолете, направлявшемся из Ханоя в Сеул. Один из пассажиров начал нападать на других, после чего его скрутил летевший этим рейсом американский певец Ричард Макс.

Пассажира после приземления передали правоохранительным органам. Но на этом история не закончилась. Макс написал у себя в соцсетях, что сотрудники Korean Air были слишком плохо экипированы и обучены для того, чтобы справиться без его помощи.

Жена певца тоже раскритиковала бортпроводников, отметив, что у них были электрошокеры, но они не знали, как ими пользоваться. Компания в ответ объяснила, что ее сотрудники просто боятся применять спецсредства, которые могут нанести вред здоровью дебошира.

По данным корейских властей, количество правонарушений, фиксирующихся ежегодно в самолетах южнокорейских авиакомпаний, за последние несколько лет выросло более чем вдвое: со 191 в 2012 году до 460 в 2015 году.

 
 
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