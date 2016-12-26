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Штайнмайер констатировал глубокий кризис в Евросоюзе

27.12.2016 10:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз должен быстро найти ответы на нерешенные проблемы. Одним из главных приоритетов является политика в отношении мигрантов, заявил глава МИД ФРГ Штайнмайер.


Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе. «Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться», — заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 27 декабря.

По словам главы МИД, Евросоюз должен найти ответы там, где он до сих пор их не дал. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

«Там, где безработица среди молодежи составляет 50 процентов и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы», — констатировал германский министр, отметив, однако, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности.

Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, «которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции».

 
 
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Евросоюз должен быстро найти ответы на нерешенные проблемы. Одним из главных приоритетов является политика в отношении мигрантов, считает глава МИД Германии.

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