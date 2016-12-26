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Минобороны России обнаружило основной "черный ящик" Ту-154

27.12.2016 11:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Около 6 часов утра по минскому времени 27 декабря в Черном море в 1,6 км от берега на глубине 17 метров нашли основной бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154. Его отправят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах, где пройдет расшифровка, сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.


Цветы на берегу Черного моря недалеко от места крушения российского Ту-154 25 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Ранее об обнаружении черного ящика сообщали СМИ.

Поисковая операция не прекращается уже двое суток, в ней задействованы 3,5 тысячи человек и 39 кораблей.

Это ночью обнаружены также еще пять фрагментов самолета. Они были на глубине около 30 метров в 1,7 км от берега.

«Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам», — сообщает министерство.

Вчера был найден пятиметровый фрагмент самолета.

Основными версиями крушения ФСБ называет попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Версия теракта не рассматривается в качестве основной.

В СМИ появился рассказ очевидца крушения. Это сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.
По его словам, лайнер стал снижаться к поверхности моря вместо набора высоты. У самолета был задран нос и он на небольшой скорости приближался к воде. Потом лайнер ударился о поверхность воды, хвост отвалился, а самолет начал уходить под воду.

Накануне в ФСБ заявили, что помимо очевидцев крушения, есть еще и запись видеорегистратора.

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. На борту самолета находились 92 человека.

 
 
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Это ночью обнаружены также еще пять фрагментов самолета. Они были на глубине около 30 метров в 1,7 км от берега.

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