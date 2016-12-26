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Минобороны России обнаружило основной "черный ящик" Ту-154
27.12.2016 11:18 — Новости Мира | Tut.by
Около 6 часов утра по минскому времени 27 декабря в Черном море в 1,6 км от берега на глубине 17 метров нашли основной бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154. Его отправят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах, где пройдет расшифровка, сообщили в Министерстве обороны России, передает
Ранее об обнаружении черного ящика
Поисковая операция не прекращается уже двое суток, в ней задействованы 3,5 тысячи человек и 39 кораблей.
Это ночью обнаружены также еще пять фрагментов самолета. Они были на глубине около 30 метров в 1,7 км от берега.
«Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам», — сообщает министерство.
Вчера был
В СМИ появился
Накануне в ФСБ заявили, что помимо очевидцев крушения, есть еще и запись видеорегистратора.
Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была
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Это ночью обнаружены также еще пять фрагментов самолета. Они были на глубине около 30 метров в 1,7 км от берега.
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