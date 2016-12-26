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Тероррист застрелил польского водителя за несколько часов до наезда на людей в Берлине

27.12.2016 12:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Вскрытие тела польского водителя, у которого был угнан грузовик для совершения теракта в Берлине на прошлой неделе, показало, что он получил огнестрельное ранение в голову задолго до того, как транспортное средство въехало в толпу посетителей рождественской ярмарки. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в следственных органах.


Фото: Reuters

Таким образом, версия, что сотрудник транспортной компании, находясь в кабине рядом с террористом, пытался помешать совершить наезд на граждан и выкрутить руль, за что и получил смертельное ранение, не находит подтверждения. В интернете впоследствии появилась петиция с призывом посмертно присудить поляку Крест за заслуги перед ФРГ, на данный момент она собрала 37,4 тыс. электронных подписей. Если их накопится 50 тыс., то петиция будет направлена немецкому президенту Йоахиму Гауку.

Теперь же правоохранительные органы установили, что исламист выстрелил в голову водителю грузовика примерно за 3 часа до теракта. Следователи не исключают, что в момент наезда на посетителей ярмарки при определенных обстоятельствах он все же был жив, но точно находился в бессознательном состоянии и не был в состоянии осуществлять осознанные действия, пишет газета.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря — тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

 
 
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Данный факт опровергает версию, что водитель, находясь в кабине рядом с террористом, пытался помешать совершить наезд на граждан и выкрутить руль, за что и получил...

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