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Израиль ограничил связи с некоторыми странами за поддержку резолюции Совбеза ООН

27.12.2016 13:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Израиль решил временно ограничить связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Об этом заявил официальный представитель МИД Эммануэль Нахшон, передает РИА «Новости».


Фото: Reuters

По его словам, эта мера затронет такие сферы, как взаимодействие министерства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

«Мы временно ограничиваем некоторые связи. Я имею в виду, что мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны», — отметил он.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «агрессивный ответ» на резолюцию ООН.

Резолюция СБ ООН № 2334, осуждающая израильские поселения на палестинских территориях и требующей их освободить, была принята 23 декабря при поддержке 14 членов, включая Россию, Украину и Китай, США воздержались от голосования.

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Эта мера затронет такие сферы, как взаимодействие министерства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

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