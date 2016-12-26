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Савченко заявила о создании общественной платформы
27.12.2016 14:57 — Новости Мира | Tut.by
Общественная платформа «РУНА» появилась в Украине, об этом сообщила народный депутат Надежда Савченко в ходе пресс-конференции во Львове, пишет
Савченко рассказала, что это не политический проект. А партия, о создании которой она заявляла ранее, «появится тогда, когда это будет нужно».
«В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм», — заявила нардеп.
По ее словам, «это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев».
«Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование революции достоинства», — пояснила депутат.
По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.
Напомним, Савченко заговорила о создании собственной партии после ее исключения из фракции «Батькивщина». После
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Савченко рассказала, что это не политический проект. А партия, о создании которой она заявляла ранее, "появится тогда, когда это будет нужно".
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