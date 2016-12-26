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Савченко заявила о создании общественной платформы

27.12.2016 14:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Общественная платформа «РУНА» появилась в Украине, об этом сообщила народный депутат Надежда Савченко в ходе пресс-конференции во Львове, пишет 112.ua.


Надежда Савченко. Фото: Reuters

Савченко рассказала, что это не политический проект. А партия, о создании которой она заявляла ранее, «появится тогда, когда это будет нужно».

«В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой популизм», — заявила нардеп.

По ее словам, «это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев».

«Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование революции достоинства», — пояснила депутат.

По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.

Напомним, Савченко заговорила о создании собственной партии после ее исключения из фракции «Батькивщина». После встречи Савченко с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске, в Киеве многие выразили свое возмущение. Президент Петр Порошенко отметил, что такие встречи не пойдут на пользу ни стране, ни самой Савченко. Во фракции «Батькивщина» заявили, что их принципы и политические убеждения расходятся со взглядами Савченко. Также нардепа лишили права представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Савченко рассказала, что это не политический проект. А партия, о создании которой она заявляла ранее, "появится тогда, когда это будет нужно".

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