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В Пакистане десятки людей умерли от отравления нелегальным "рождественским" алкоголем

27.12.2016 17:07 — Новости Мира | Tut.by  
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В Пакистане произошло массовое отравление нелегальным алкоголем, по меньшей мере 23 человека погибли, десятки находятся в больнице, сообщает Reuters во вторник со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел в городе Тоба-Тек-Сингх (провинция Пенджаб), который находится в 315 км от столицы страны Исламабада. Отмечается, что большинство пострадавших являются христианами.

Ядовитый напиток произвели сами жители к Рождеству. «Изготовитель напитка подготовил ликер в домашних условиях и продал его в полиэтиленовых пакетах по цене 500 рупий (около пяти долларов) за каждый», — сообщил журналистам представитель полиции. По его словам, в результате отравились не менее 45 человек.

Сам производитель также относился к числу тех, кто употребил отраву. В результате он тоже погиб.

Официально в Пакистане продажа и потребление алкоголя для мусульман запрещены. Иностранцам и религиозным меньшинствам алкоголь продается также с большими ограничениями.

Богатые жители страны не могут позволить себе иностранный алкоголь в бутылках, который продается по повышенным ценам. Бедные часто производят алкоголь сами. Поэтому в Пакистане часто происходят случаи отравления метанолом, который содержится в стеклоомывающих и других не предназначенных для употребления в пищу жидкостях, отмечает Русская служба BBC со ссылкой на AFP.

В октябре в стране умерли как минимум 11 человек после употребления алкоголя на вечеринке. В марте 40 человек, в основном индуисты, скончались после употребления нелегальных спиртных напитков во время проведения фестиваля красок Холи. В октябре 2014 года жертвами напитка, содержащего метанол, стали 29 человек.

В России за последние несколько недель 77 человек умерли от отравления метанолом, который входил в средство для принятия ванн «Боярышник». С 26 декабря в РФ вступил в силу запрет на продажу непищевой продукции, содержащей спирт.

 
 
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Сам производитель также относился к числу тех, кто употребил отраву. В результате он тоже погиб.

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