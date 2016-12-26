Установлены и допрошены новые свидетели по делу о крушении Ту-154 в Черном море. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — говорится в сообщении СК.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции, сегодня также обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя разбившегося самолета.

Около 6 часов утра по минскому времени 27 декабря в Черном море в 1,6 км от берега на глубине 17 метров нашли основной бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154.

Поисковая операция не прекращается уже двое суток, в ней задействованы 3,5 тысячи человек и 39 кораблей.

Как сообщает СК России, потерпевшими по делу признано более 90 человек.

Самолет Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека.

Основные версии крушения самолета — ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. Также не исключается, что самолет мог упасть из-за перегруженности .