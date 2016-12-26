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Очевидец катастрофы Ту-154 снял на видео взлет и падение самолета
27.12.2016 20:12 — Новости Мира | Tut.by
Установлены и допрошены новые свидетели по делу о крушении Ту-154 в Черном море. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — говорится в сообщении СК.
Как пишет
Около 6 часов утра по минскому времени 27 декабря в Черном море в 1,6 км от берега на глубине 17 метров
Поисковая операция не прекращается уже двое суток, в ней задействованы 3,5 тысячи человек и 39 кораблей.
Как сообщает СК России, потерпевшими по делу признано более 90 человек.
Самолет Ту-154
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Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции, сегодня также обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя...
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