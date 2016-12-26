﻿ Очевидец катастрофы Ту-154 снял на видео взлет и падение самолета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очевидец катастрофы Ту-154 снял на видео взлет и падение самолета

27.12.2016 20:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Установлены и допрошены новые свидетели по делу о крушении Ту-154 в Черном море. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами», — говорится в сообщении СК.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции, сегодня также обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя разбившегося самолета.

Около 6 часов утра по минскому времени 27 декабря в Черном море в 1,6 км от берега на глубине 17 метров нашли основной бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154.

Поисковая операция не прекращается уже двое суток, в ней задействованы 3,5 тысячи человек и 39 кораблей.

Как сообщает СК России, потерпевшими по делу признано более 90 человек.

Самолет Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека.

Основные версии крушения самолета — ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохое топливо. Также не исключается, что самолет мог упасть из-за перегруженности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в штабе по проведению поисковой операции, сегодня также обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Резолюция ООН против израильских поселений. Что она означает? Почему США позволили ее принять?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика