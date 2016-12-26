Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) со стороны международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило агентство Reuters.



Фото: Reuters

«Они обвиняют нас в помощи ИГ. Но в настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, Силы народной самообороны и „Демократический союз“. Это абсолютно ясно. Мы получили тому доказательства, есть фото и видео», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

«Демократический союз» — партия сирийских курдов, Силы народной самообороны — боевое крыло этой партии. Анкара обвиняет эти группировки в связях с Рабочей партией Курдистана, которая развернула кампанию вооруженной борьбы с властями на территории юго-восточных районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии в рамках операции «Щит Евфрата».