Один из помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади захвачен в районе Мосула. Об этом передает телеканал Al Sumaria .

По его данным, боевик по имени Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения на левом берегу реки Тигр в квартале Бакр. Вместе с ним задержаны еще 14 экстремистов, которые занимались сбором разведывательных данных. Выйти на них помогли местные жители, указавшие местоположение радикалов.

Что касается самого аль-Багдади, то ранее в СМИ неоднократно появлялась информации о том, что он находится либо в районе Мосула, либо на границе с Сирией, либо бежал в сирийский город Ракка. Кроме того, не раз сообщалось о его ранении или гибели.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, который считается оплотом ИГ в Ираке, проходит с 17 октября.