﻿ Украина получила от ЕС более 55 млн евро финансовой помощи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Украина получила от ЕС более 55 млн евро финансовой помощи

28.12.2016 00:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 млн евро согласно Соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.


Фото: Reuters

Как отмечается, данная помощь — это признание реформ со стороны ЕС.

«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

«Получение указанной финансовой помощи ЕС является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что это второй и заключительный транш, он предоставляется в рамках указанного международного договора с ЕС.

Первый транш в сумме 250 млн евро был получен Украиной в июле 2014 года.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечается, данная помощь - это признание реформ со стороны ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Вы еще помните "панамские утечки"? И к чему они привели?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика