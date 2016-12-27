Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 млн евро согласно Соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.



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Как отмечается, данная помощь — это признание реформ со стороны ЕС.

«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», — говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

«Получение указанной финансовой помощи ЕС является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что это второй и заключительный транш, он предоставляется в рамках указанного международного договора с ЕС.

Первый транш в сумме 250 млн евро был получен Украиной в июле 2014 года.