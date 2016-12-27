В СМИ просочились первые результаты расшифровки речевых самописцев с потерпевшего крушение В Черном море военно-транспортного самолета Ту-154. По данным источников прессы, согласно предварительному анализу данных, полученных с «черного ящика», нештатная ситуация началась с того, что по какой-то причине не убрались закрылки. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.



Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Как пишет «Коммерсант» , близкий к расследованию, сообщил, что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Издание Life приводит расшифровку переговор с самописца (подлинность не подтверждена).

— …Скорость 300… (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, … (ненормативная лексика)

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

Экипаж Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

27 декабря Минообороны России сообщило, что специалисты министерства провели первичный анализ данных одного из самописцев самолета Ту-154. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — отметили в Минобороны. Другой инофрмации в ведомстве не предоставили.

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (Доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека.