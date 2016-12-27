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На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
28.12.2016 07:08 — Новости Мира | Tut.by
На Кубе запретили использование имени Фиделя Кастро в общественных местах. Соответствующий закон единогласно принял кубинский парламент во вторник, 27 декабря. Согласно закону, запрещено называть именем Кастро улицы, площади или здания.
Также не разрешается устанавливать ему памятники и использовать его образ в рекламных или коммерческих целях. Нынешний глава государства Рауль Кастро
В законе есть и ряд исключений. Деятелям искусства разрешено использовать образ Фиделя Кастро, его имя можно упоминать на митингах и других массовых мероприятиях. Также его именем будет назван институт, который займется изучением роли Фиделя Кастро в истории.
Фидель Кастро
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На Кубе законом запретили называть улицы и площади в честь Фиделя Кастро.
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