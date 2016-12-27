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На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

28.12.2016 07:08 — Новости Мира | Tut.by  
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На Кубе запретили использование имени Фиделя Кастро в общественных местах. Соответствующий закон единогласно принял кубинский парламент во вторник, 27 декабря. Согласно закону, запрещено называть именем Кастро улицы, площади или здания.


Фото: Reuters

Также не разрешается устанавливать ему памятники и использовать его образ в рекламных или коммерческих целях. Нынешний глава государства Рауль Кастро обосновал этот закон, тем, что его брат не хотел установления культа личности. При жизни Фидель Кастро не допускал, чтобы в его честь устанавливали памятники или называли улицы.

В законе есть и ряд исключений. Деятелям искусства разрешено использовать образ Фиделя Кастро, его имя можно упоминать на митингах и других массовых мероприятиях. Также его именем будет назван институт, который займется изучением роли Фиделя Кастро в истории.

Фидель Кастро скончался 26 ноября 2016 года в возрасте 90 лет в Гаване. Кастро руководил кубинской революцией 1959 года. После захвата власти он правил страной в течение 47 лет. В июле 2006 года он, будучи тяжело больным, передал руководство страной своему брату Раулю — вначале на время, а с 2008 года окончательно. 4 декабря его похоронили на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.

 
 
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На Кубе законом запретили называть улицы и площади в честь Фиделя Кастро.

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