Белый дом близок к тому, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в выборы США, узнала Washington Post . Объявить о новых санкциях администрация Барака Обамы может уже на этой неделе.



Белый дом. Фото: Reuters

Администрация Барака Обама близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. Речь идет как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, отмечает газета.

По информации собеседников издания, администрация Обамы заканчивает проработку деталей таких санкций. Некоторые из них, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве, отмечают источники газета.

Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе, пишет издание.

Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия давать ответ за кибератаки из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему.

Часть санкции пакета достигает кульминации недель дебатов в Белом доме о том, как пересмотреть указ 2015, который должен был дать полномочия президента, чтобы ответить на кибератаки из-за рубежа, но это не охватывает усилия для влияния на избирательную систему.

В середине декабря Обама пообещал принять меры в отношении России, которую Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. «Я считаю, нет сомнений в том, что когда правительство какой-либо страны пытается повлиять на объективность наших выборов, мы должны принимать меры», — сказал тогда Обама, отметив, что «что-то из этого можно будет рассказать и предать огласке, а что-то — нет».

Власти России неоднократно отрицали все обвинения Вашингтона, называя их бездоказательными.