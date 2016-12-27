﻿ СМИ анонсировали санкции против России за "вмешательство" в выборы США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ анонсировали санкции против России за "вмешательство" в выборы США

28.12.2016 07:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белый дом близок к тому, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в выборы США, узнала Washington Post. Объявить о новых санкциях администрация Барака Обамы может уже на этой неделе.


Белый дом. Фото: Reuters

Администрация Барака Обама близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. Речь идет как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, отмечает газета.

По информации собеседников издания, администрация Обамы заканчивает проработку деталей таких санкций. Некоторые из них, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве, отмечают источники газета.

Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе, пишет издание.

Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия давать ответ за кибератаки из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему.

Часть санкции пакета достигает кульминации недель дебатов в Белом доме о том, как пересмотреть указ 2015, который должен был дать полномочия президента, чтобы ответить на кибератаки из-за рубежа, но это не охватывает усилия для влияния на избирательную систему.

В середине декабря Обама пообещал принять меры в отношении России, которую Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. «Я считаю, нет сомнений в том, что когда правительство какой-либо страны пытается повлиять на объективность наших выборов, мы должны принимать меры», — сказал тогда Обама, отметив, что «что-то из этого можно будет рассказать и предать огласке, а что-то — нет».

Власти России неоднократно отрицали все обвинения Вашингтона, называя их бездоказательными.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявить о новых санкциях администрация Барака Обамы может уже на этой неделе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика