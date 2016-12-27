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СМИ анонсировали санкции против России за "вмешательство" в выборы США
28.12.2016 07:32 — Новости Мира | Tut.by
Белый дом близок к тому, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в выборы США, узнала
Администрация Барака Обама близка к тому, чтобы объявить о введении новых санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательства в выборы президента США. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. Речь идет как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, отмечает газета.
По информации собеседников издания, администрация Обамы заканчивает проработку деталей таких санкций. Некоторые из них, возможно, будут включать тайные операции и, в том числе, возможно, операции в киберпространстве, отмечают источники газета.
Объявить о публичных мерах могут уже на этой неделе, пишет издание.
Для введения некоторых санкций в Белом доме собираются пересмотреть указ от 2015 года, который дает президенту полномочия давать ответ за кибератаки из-за рубежа, но не распространяется на случаи, когда атаки были предприняты с целью повлиять на избирательную систему.
Часть санкции пакета достигает кульминации недель дебатов в Белом доме о том, как пересмотреть указ 2015, который должен был дать полномочия президента, чтобы ответить на кибератаки из-за рубежа, но это не охватывает усилия для влияния на избирательную систему.
В середине декабря Обама пообещал
Власти России неоднократно
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Объявить о новых санкциях администрация Барака Обамы может уже на этой неделе.
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