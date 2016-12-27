﻿ В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного

28.12.2016 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шестерым сирийцам и одному выходцу из Ливии предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как они, как утверждает следствие, попытались поджечь у одной из станций берлинского метро бездомного в рождественскую ночь.

В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить.

После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям. Последний, которого полиция считает зачинщиком, был вскоре задержан возле его дома.

Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, все они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ анонсировали санкции против России за "вмешательство" в выборы США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика