﻿ В Госдепе отвергли обвинения Эрдогана в поддержке исламистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Госдепе отвергли обвинения Эрдогана в поддержке исламистов

28.12.2016 08:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер во вторник на регулярном брифинге для журналистов выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку «Исламское государство».

По его словам, для таких утверждений «нет никаких оснований». «Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ», — сказал Тонер. Он также указал на то, что США преследуют боевиков и в других странах.

 

Тонер подчеркнул, что Соединенные Штаты «конструктивно работают с Турцией, продолжается диалог».

 

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГ со стороны международной коалиции во главе с США.

 

Тонер также заявил, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Россия и Турция проводили переговоры по вопросу сирийского урегулирования.

 

«Мы всегда говорили, что для выработки какого-либо решения по сирийскому урегулированию все заинтересованные стороны должны прийти к согласию и говорить друг с другом. Факт проведения переговоров Россией и Турцией не является чем-то таким, что мы бы осуждали», — сказал дипломат.

 

Как сообщили ранее в МИД РФ, министр иностранных дел Сергей Лавров вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили по телефону подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане. США, по словам Тонера, туда не приглашены.

 

Встреча представителей правительства и оппозиции САР, как сообщил ранее представитель одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам представителя Госдепартамента США, для таких утверждений "нет никаких оснований".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика