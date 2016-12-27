Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер во вторник на регулярном брифинге для журналистов выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что США поддерживают группировку «Исламское государство».

По его словам, для таких утверждений «нет никаких оснований». «Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы на 100% привержены разгрому и уничтожению ИГ», — сказал Тонер. Он также указал на то, что США преследуют боевиков и в других странах.

Тонер подчеркнул, что Соединенные Штаты «конструктивно работают с Турцией, продолжается диалог».

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГ со стороны международной коалиции во главе с США.

Тонер также заявил, что Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Россия и Турция проводили переговоры по вопросу сирийского урегулирования.

«Мы всегда говорили, что для выработки какого-либо решения по сирийскому урегулированию все заинтересованные стороны должны прийти к согласию и говорить друг с другом. Факт проведения переговоров Россией и Турцией не является чем-то таким, что мы бы осуждали», — сказал дипломат.

Как сообщили ранее в МИД РФ, министр иностранных дел Сергей Лавров вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили по телефону подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане. США, по словам Тонера, туда не приглашены.

Встреча представителей правительства и оппозиции САР, как сообщил ранее представитель одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.