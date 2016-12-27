﻿ десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию

28.12.2016 11:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Согласно немецкой прессе, 55 тысяч мигрантов добровольно покинули Германию в этом году и вернулись на родину. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные федерального управления по делам беженцам и миграции Германии.


Фото: Reuters

По данным газеты, большая часть из покинувших страну мигрантов — это выходцы из Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в стране. Таким образом они смогли избежать депортации и налагаемого в этом случае запрета на въезд в Германию.

При этом всего в 2016 году из Германии были депортированы 25 тысяч человек.

Из числа добровольно уехавших 15 тысяч человек оказались выходцами из Албании. Также еще по 5 тысяч человек добровольно вернулись в Сербию, Ирак и Косово.

По данным Sueddeutsche Zeitung, увеличилось число людей, желающих добровольно вернуться в Афганистан, Иран и Ирак. В этом году, например, в Афганистан из Германии решили вернуться более 3,2 тысячи человек — это в 10 раз больше, чем год назад.

Отчасти рост желающих покинуть Германию связан с тем, что правительство в случае добровольного отъезда выплачивает семьям мигрантов компенсации, включая транспортные расходы.

В декабре этого года стало известно, что правительство потратит 150 млн евро в ближайшие три года на программу по возвращению мигрантов на родину. В год правительство будет тратить около 50 млн евро на помощь мигрантам, которые не смогли получить статус беженца.

В Германию за последние полтора года прибыли более миллиона иммигрантов. В одном лишь 2015 году 900 тысяч человек подали прошения на получение статуса беженца.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть из покинувших страну мигрантов - это выходцы из Западных Балкан, у которых не было шанса получить статус беженца в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Госдепе отвергли обвинения Эрдогана в поддержке исламистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика